宝泉薫さんによる『週刊女性』の名物連載「人生アゲサゲ分かれ道」。今、ニュースな森香澄さんを取り上げます!この記事のすべての写真を見る田中みな実が語った独立後の心境フリーアナの森香澄が「収入」をめぐる発言で話題になった。局アナ時代に比べ、「10倍は超えましたよ」とのことだ。といっても、誰それ?という人がいるかもしれない。彼女の古巣はテレビ東京。日本テレビやTBSと同じくキー局ではあるものの、後発な