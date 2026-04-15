14日朝、大分県日田市の牧場で技能実習生のカンボジア国籍の男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。 技能実習生と一緒に作業をしていた同僚は「ウシに突進された」と話しているということです。 警察によりますと、14日午前8時半前、日田市小野の後藤牧場の牛舎で、技能実習生の男性がうつ伏せで倒れているのを従業員が発見し、119番通報しました。 現場の牧場 倒れていたのはカンボジ