九州ローカルの50店舗だった「資さんうどん」が、わずか2年で全国100店舗を突破した。すかいらーくグループのエース「ガスト」より1店舗あたり5倍以上の売上を叩き出す。なぜ首都圏でもこれほど急成長できたのか。フリーライターの宮武和多哉さんは「マネされない業態と変えない改革に秘密がある」という――。筆者撮影資さんうどん岡垣店の外観＝福岡県岡垣町 - 筆者撮影■出店すればとにかく売れる数年前まで九州ローカル、50店