玉島警察署 玉島警察署によりますと、14日午後5時ごろ、岡山県里庄町の虚空蔵菩薩の駐車場で、駐車中の乗用車1台が燃えているのを車で通りかかった人が見つけて110番通報しました。 消防が約1時間後に火を消し止めましたが、車内から性別不明の1人が遺体で見つかったということです。 警察が遺体の身元や出火原因などを調べています。