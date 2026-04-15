四国IL・香川が2026年から公式戦試合終了後の「お見送り」を内容変更盛況のファンサービスだったが、実質の廃止をせざるを得なかった。四国アイランドリーグPlus・香川オリーブガイナーズは7日、公式戦試合終了後に行ってきた監督、コーチ、選手によるファンサービス「お見送り」の内容変更をホームページで発表した。2024年に同球団にコーチとして入団し、2025年12月に社長に就任した澤村俊輔球団社長は、2年前から同サービスの