フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が21日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。関東大会にも出場しているスポーツ歴を明かした。この日のゲスト・お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明が、「ピックルボールのペアを作って、大会に出たい」と言い、田中を誘ったのが発端。田中も大学時代にテニスサークルに入っていたとし「めっちゃ興味ある」と語った。だが、大会に出て賞金をゲ