今月（4月）12日、香川県坂出市で家に干してあったブラジャーを盗んだとして窃盗の疑いで高松市国分寺町の無職の男（70）がきょう（15日）逮捕されました。 【写真を見る】56歳の女性のブラジャーを物干し場から盗んだとして70歳の無職の男を窃盗容疑で逮捕「以前にも同様の被害を受け女性が防犯カメラを設置」→ブラジャーを盗む男の姿が…【香川】 以前、被害に遭った女性は防犯カメラを設置 警察によりま