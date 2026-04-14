4月12日（日本時間13日）、ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希がテキサス・レンジャース戦に先発。4回2失点ながら94球を要し、ワーストタイとなる5四球を与えた。3度めの登板で初勝利を狙ったが、逆に2敗め。ド軍の先発陣のなかで未勝利は、依然として佐々木一人となっている。これまでどおり、制球難を克服することはできなかった。決め球のスプリットは内に外にと暴れまくり、打者に早い時点で見切られてしまった。真ん中