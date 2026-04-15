去年1月、埼玉県八潮市で起きた陥没事故で通行止めとなっていた県道が1年3か月ぶりに一部開通し、車の通行が始まりました。【写真を見る】埼玉県八潮市の道路陥没事故県道通行止め一部解除およそ1年3か月ぶりに車が通行も本格復旧にはさらに5〜7年去年1月、埼玉県八潮市で道路が陥没し男性運転手が犠牲となった事故以来、現場となった県道では復旧工事のため通行止めが続いていましたが、きょう午前10時すぎ、4車線のうち2車線