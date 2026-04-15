3月末にNHKを退局した和久田麻由子アナ（37）が、日本テレビの新報道番組「追跡取材 news LOG」（土曜夜10時）でメインキャスターを務めることが発表された。同番組には、同局の森圭介アナ（47）も出演するという。和久田麻由子は“女子御三家”の女子学院から東大へ 元NHKの先輩・膳場貴子と重なるキャリア同時間帯の一番のライバルは、TBSの安住紳一郎アナ（52）がMCを務める「情報7daysニュースキャスター」。元NHKの人気報