北海道・伊達警察署は、2026年4月14日、伊達市乾町の山林で、山菜採りに出かけ行方がわからなくなっていた伊達市西浜町に住む無職の男性（88）が遺体で発見されたと発表しました。男性は、4月13日朝、山菜採りにでかけ、午後7時半ごろ妻から「夫が朝山菜採りに出かけたが帰ってこない」と届け出がありました。その後4月14日午後2時すぎに道警のヘリが山林の斜面であおむけに倒れている男性を発見し、その場で死亡が確認されました