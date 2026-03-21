フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が21日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。局アナ時代の「追いつめられていたのかもしれない」状況を明かした。田中は「ワンチャンをお迎えするまで、一人旅が好きだったんです」と語り、この日のゲストお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明にお勧めの離島を紹介。その中のひとつに日本最南端の沖縄・波照間島を挙げた。田中は2009年にTBSテ