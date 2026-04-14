〈「牛肉を食べた人間がおかしくなる病気ではない」有名ステーキ店主が明かす「狂牛病」風評被害を招いた“ネーミングの怖さ”〉から続く「仕入れ値3倍、それでも値上げできない」――常識なら撤退の局面で、男は勝負に出た。狂牛病パニックで飲食店が次々と沈む中、有名ステーキ店主が選んだ“非常識な一手”。なぜ真似した店は潰れ、自分だけが生き残れたのか？ステーキハウス『ミスターデンジャー』を経営する松永光弘氏の新