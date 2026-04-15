陥没事故による通行止めが暫定的に解除埼玉県下水道局は2026年3月19日、道路陥没事故により全面通行止めとなっていた県道54号線「松戸草加線」（八潮市）を、4月15日10時から暫定2車線（片側1車線）で供用を再開すると発表しました。松戸草加線は、埼玉県、千葉県、東京都という3つの自治体にまたがる総延長12.5kmの主要地方道です。千葉県松戸市から東京都葛飾区を経由し、埼玉県八潮市を通って草加市に至ります。【画像】超