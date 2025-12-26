この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「家賃を払い続けるのはもったいない」「今買わないともっと高くなるかも」。そんな焦りからマイホーム購入を検討し、情報サイトを検索し続けて疲れてしまった経験はありませんか？

かつては不動産屋に足を運ばなければ情報が得られなかった時代から、今はネットで誰でも物件情報にアクセスできる時代へ。しかし、情報が溢れすぎた結果、逆に「何を買えばいいか分からない」という新たな悩みが生まれています。

今回は、らくだ不動産の山本直彌さんと鈴木成禎さんが、昔と今の不動産の買い方の変化を紐解きながら、現代において「後悔しない家選び」をするための本質的な視点を語ります。



◾️「高い」「家賃がもったいない」はいつの時代も変わらない

まず、山本さんが指摘するのは「変わらないもの」の存在です。

「20年前も今も、『不動産価格が高い』『家賃がもったいない』という購入動機は驚くほど変わりません。当時は金利が1.7%程度でも『優遇されて低い』と感じていましたし、リーマンショック後の安値圏ですら、先行き不安から買い控える人が多かったのです」（山本さん）

つまり、「今は高すぎるから待つべきか？」という悩みは、どの時代にも共通する普遍的なものであり、完璧な買い時を待つこと自体がナンセンスであるとも言えます。

◾️現代特有の悩み「見えない不安」と「情報過多」

一方で、鈴木さんは現代特有の変化として「焦燥感」と「情報の整理困難」を挙げます。

「『今買わないと一生買えないかもしれない』という見えない不安が、かつてないほど高まっています。さらに、ネット上には物件のメリットばかりが並び、自分にとって本当に必要な情報が埋もれてしまっています」（鈴木さん）

例えば、「資産価値重視で駅徒歩7分以内」という条件に縛られ、予算内で物件が見つからず苦しんでいる人がいたとします。しかし、プロのエージェントと対話（壁打ち）をする中で、「実は駅徒歩9分でも資産価値が保たれている物件がある」と気づき、選択肢が広がるケースがあります。

◾️AI時代に求められる「一次情報」と「壁打ち」

今後、AIが進化すれば、表面的なデータ分析は誰でもできるようになるでしょう。しかし、鈴木さんは「AIにはまだ難しい領域がある」と語ります。

「マンション管理組合の内部事情や、理事会での人間関係、修繕積立金の将来的なリスクなど、表に出てこない『一次情報』こそが重要です。また、情報過多の中で自分の本音を整理するための『壁打ち相手』としてのエージェントの役割は、これからも変わらないでしょう」（鈴木さん）

【まとめ】

昔も今も、そして未来も、不動産の買い方は変わり続けます。しかし、山本さんが語るように、「不動産購入はゴールではなく、その後の幸せな生活へのスタート地点」であることは変わりません。

相場や溢れる情報に振り回されるのではなく、「自分がこういう生活をしたい」と強く思い、納得できた時こそが、あなたにとっての本当の「買い時」です。

情報に溺れて決断できずにいる方は、らくだ不動産株式会社のエージェントを「壁打ち相手」として活用してみてはいかがでしょうか。第三者のフラットな視点が、あなたの家探しの突破口になるはずです。