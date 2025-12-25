大食いインフルエンサーの「食いしん坊女子りっかちゃん」こと立花いろはさんが、2025年12月23日にXを更新。大食い後のおなかを映した写真を公開した。

「ただのモッパン動画と一緒にされるの本当に嫌だ」

立花さんは「7kg爆食い女子」を自称し、大食いバラエティー番組「デカ盛りハンター」などにも出演している。

12月23日のXでは、大食いYouTuberが食べたものを飲み込まずに吐き捨てたとする騒動に触れ、「食べていないと疑われてしまっている...」と明かした。そのうえで、立花さんはこう思いをつづった。

「フードファイターとして活動して頑張っている以上、ただのモッパン（食べる配信）動画と一緒にされるの本当に嫌だ。吐き捨ててると思われるのが嫌で、食べ終わった後の腹を映すことをSNSを始めた当初からずっと続けている」

投稿には、ニットワンピース越しにも目立つ、ぽっこりと出たおなかの写真を添えている。

Xユーザーからは「こんな細い体のどこに、この量が入るんだ〜！！ と毎回びっくりしてますが、食べ終わったお腹見て納得」「私はりっかちゃんの食べてる姿好きだからこれからも見る」「疑う人はずっと疑い続けて攻撃してくるタチだと思うので、どうかりっかちゃんにはそのまま美味しそうにご飯を頬張っていてもらいたいです」などのコメントが寄せられている。