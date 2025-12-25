¾®Ã®¤ÎÌë¤Ë¥¥é¥¥éµ±¤¯à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼á¤Ë3Ëü¿Í¤¦¤Ã¤È¤ê¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª³¨ËÜ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¿è¤Ê±é½Ð¡×
¾®Ã®¤Î³¹³Ñ¤Ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼á¤¬¤¢¤ë¨¡¨¡
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û3Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤¿à³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼á
¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯12·î17Æü¡¢¾®Ã®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¸ø¼°X¡Ö¾®Ã®¤è¤¤¤È¤³¡×¡Ê¡÷OtaruYoitoko¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¯Âç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼......¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤À¡£
¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¸÷¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Ä¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤Î¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï18Æü¡¢¤³¤Î"¥Ä¥ê¡¼"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Ã®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¾þ¤êÉÕ¤±¤Ë
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¶¨²ñ¤Î¸ø¼°XÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¥Ä¥ê¡¼¤Ï¡¢¼êºî¤ê¥¬¥é¥¹¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖÂçÀµ¾Ë»Ò´Û¡×¡Ê¾®Ã®»Ô¡Ë¤¬£³¡Á4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
ÉáÃÊ¤ÏÂçÀµ¾Ë»Ò´Û¤Î»ÜÀßÆâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤Î±¿²Ï±è¤¤¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌë¤ÏÌÀ¤«¤ê¤¬¤È¤â¤Ã¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Ã®¤Î³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ç¤¹¡×¡ÊXÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾þ¤êÉÕ¤±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±Ã´Åö¼Ô¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾þ¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²Æ¤ÏÉ÷Îë¤¬¡Ø¥Á¥ê¥ó¥Á¥ê¥ó¡Ù¤ÈÉ÷¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤ÎÉ÷Îë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê²»¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥é¥ó¥¿¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê"¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼"¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê12·î24ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡¡³¨ËÜ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ÍÅÀº¤Î¤ª¤¦¤Á¤«¤Ê¡×
¡Ö³¹³Ñ¤ËÀã¤Ç´°À®¤¹¤ë¥Ä¥ê¡¼¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿è¤Ê±é½Ð¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±Ã´Åö¼Ô¤Ï
¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾®Ã®¤Ë¤Ï±¿²Ï¤È¤ª¼÷»Ê°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ê½ê¡¢³Ú¤·¤¤½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇX¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¾ì½ê¤âµ¨Àá¡¢Å·µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¾®Ã®¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£