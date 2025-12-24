意外と知らないLINEの便利機能5選！スタンプを“重ねて”送る裏技、あなたは知ってた？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「「知らなかった！」LINE活用術：便利機能5選を徹底解説」と題した動画を公開。多くの人が日常的に使用しているLINEに隠された、知る人ぞ知る便利な機能を5つ紹介した。
動画でひらい先生氏が紹介した機能は、「スタンプのアレンジ」「メッセージの送信取り消し」「ミュートメッセージ」「トークフォルダの作成」「位置情報の共有」の5つである。これらは、LINEでのコミュニケーションをより円滑にし、表現の幅を広げるものだという。
中でも特にユニークなのが、一つ目に紹介された「スタンプのアレンジ」機能だ。これは、複数のスタンプを自由に組み合わせて、一つのオリジナルスタンプのように送信できる機能である。ひらい先生氏によると、この機能を使えば、既存のスタンプだけでは表現しきれなかった感情や状況を、よりクリエイティブに伝えられるという。
具体的な操作方法として、ひらい先生氏はまずトーク画面のスタンプ選択画面を開き、送りたいスタンプを長押しするよう説明した。スタンプを長押しすると、トーク画面の背景上にスタンプが浮かび上がり、指でドラッグすることで好きな位置に配置できる。さらに、ピンチイン・ピンチアウトで大きさの調整も可能だという。この操作を繰り返して複数のスタンプを背景に配置し、送信ボタンを押すことで、アレンジしたスタンプが相手に送られる仕組みだと解説した。
この機能を使えば、キャラクター同士を会話させたり、一つのスタンプに別のスタンプで飾り付けをしたりと、アイデア次第で無限の表現が可能になる。普段の何気ないやり取りがもっと楽しくなるこの機能を、一度試してみてはいかがだろうか。
動画でひらい先生氏が紹介した機能は、「スタンプのアレンジ」「メッセージの送信取り消し」「ミュートメッセージ」「トークフォルダの作成」「位置情報の共有」の5つである。これらは、LINEでのコミュニケーションをより円滑にし、表現の幅を広げるものだという。
中でも特にユニークなのが、一つ目に紹介された「スタンプのアレンジ」機能だ。これは、複数のスタンプを自由に組み合わせて、一つのオリジナルスタンプのように送信できる機能である。ひらい先生氏によると、この機能を使えば、既存のスタンプだけでは表現しきれなかった感情や状況を、よりクリエイティブに伝えられるという。
具体的な操作方法として、ひらい先生氏はまずトーク画面のスタンプ選択画面を開き、送りたいスタンプを長押しするよう説明した。スタンプを長押しすると、トーク画面の背景上にスタンプが浮かび上がり、指でドラッグすることで好きな位置に配置できる。さらに、ピンチイン・ピンチアウトで大きさの調整も可能だという。この操作を繰り返して複数のスタンプを背景に配置し、送信ボタンを押すことで、アレンジしたスタンプが相手に送られる仕組みだと解説した。
この機能を使えば、キャラクター同士を会話させたり、一つのスタンプに別のスタンプで飾り付けをしたりと、アイデア次第で無限の表現が可能になる。普段の何気ないやり取りがもっと楽しくなるこの機能を、一度試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
“人口の94%がLINEユーザー”だった。日本以上に生活必需品、台湾のLINE事情がヤバい
【やりがち注意】おじさん・おばさん構文にならないLINEテクニックをLINE専門家ひらい先生が解説
LINEに通知こない時の対処法をLINE専門家ひらい先生が解説
チャンネル情報
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com