東都大学野球で史上３校目の６連覇を果たした青学大が２３日、神奈川県相模原市内で年内の活動を終え、来秋ドラフト上位候補の渡部海捕手（３年・智弁和歌山）と鈴木泰成投手（３年・東海大菅生）が、史上初となる４年連続“Ｗドラフト１位指名”へ意欲を示した。

今年はエース・中西が中日、主砲・小田がＤｅＮＡに、青学大から３年連続となる１位指名を受けた。「大学ナンバーワン捕手」の呼び声高い渡部は「意識せざるを得ない。やりがいにもなります」と記録更新へ前向き。新主将に就任しただけに「（アピールポイントは）総合力。試合をコントロールして、打撃も含め、どれだけ勝ちの確率を上げられるか」と全てにおいてチームをけん引していく覚悟だ。

最速１５４キロ右腕の鈴木も「文句なしの１位にこだわりたい」と力を込める。今年は抑えから先発に本格転向。「球数を減らして、精度や安定感が必要」と課題も見つかった。「中西さんにチームを勝たせる姿を何回も見せていただいたので、次は自分の番」と絶対的な大黒柱を目指す。

ともに目下の目標は前人未到の７連覇。“ドラ１バッテリー”誕生へ、投打の要が真価を示す。

◆渡部 海（わたべ・かい）２００４年８月２０日生まれの２１歳。大阪市出身。１８０センチ、８８キロ。右投げ右打ち。遠里小野小１年時に大阪ゴールデンファイヤーで野球を始め、大和川中では住吉ボーイズに所属し、Ｕ−１５日本代表も経験。智弁和歌山では１年夏からベンチ入りし、２年夏の甲子園で正捕手として優勝に貢献。高校通算３８本塁打。青学大では１年春からマスクをかぶりリーグ６連覇、４度の全国制覇を達成。今夏の大学日本代表でも正捕手。

◆鈴木 泰成（すずき・たいせい）２００４年５月２８日生まれの２１歳。茨城県ひたちなか市出身。１８７センチ、９０キロ。右投げ右打ち。小学１年時から勝田野球スポーツ少年団で野球を始め、田彦中では友部リトルシニアに所属。東海大菅生では１年秋からベンチ入りし、２年春に出場したセンバツで２試合に登板。青学大では１年春からリーグ戦デビュー。今年の日米大学野球選手権で大学日本代表入り。５０メートル走６秒０、遠投１０５メートル。最速１５４キロ。