映画レビュー系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」のつるみん氏が、「【アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ】映像は凄いんだけどさ...超大作シリーズ最新作の徹底解剖※後半ネタバレあり」と題した動画を公開。世界興行収入の記録を塗り替えてきた超大作シリーズの最新作について、脚本には既視感を覚えつつも、それを凌駕する圧倒的な映像体験から「傑作」と評価している。



動画の冒頭で、つるみん氏は『アバター』シリーズが常にその時代の「最先端の映像体験」を提供してきたと解説。3D映像を前提に構築された作品であることから、IMAXなど最高の環境で鑑賞することを「超体験する」と表現し、強く推奨した。



鑑賞後の率直な感想として、同氏は「傑作」と断言。ストーリーラインは過去作をなぞる王道的な展開であるとしながらも、「これを映画館で観て、傑作という他ないです」とその映像美を絶賛。「映画を観ている感覚というよりかは、別の何かを観ていたかのような感覚」に陥るほどだと語り、VFXを駆使した表現は「数年後の映像/映画業界の未来を見た」と、その革新性を高く評価した。



後半のネタバレありの解説では、物語のテーマについて深掘り。前作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』で描かれた家族の絆や多様性といったテーマを、今作ではさらに掘り下げていると分析。特に、ジェイクとクオリッチという2人の父親を持つ「スパイダー」の心境の変化が丁寧に描かれている点を、物語の肝として挙げた。一方で、脚本に関しては「2作目以上に大味になってた」と指摘し、壮大なスペクタクル作品ゆえの気になる点もいくつか言及した。



つるみん氏は、ストーリーの細かな点に疑問を呈しつつも、最終的には「結局圧倒的な映像美で黙らされるっていうのがオチ」と締めくくった。本作は、練られた脚本以上に、他では決して味わえない映像体験そのものに価値があるとし、まさに「究極のパワープレー」であると結論付けている。