ウォーターサーバー事業会社、ももいろクローバーZらに謝罪 「不適切な営業活動」虚偽コラボで契約促進、事実関係・対応など説明
プレミアムウォーター株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前）は23日、同社グループ営業販売会社の不適切な営業活動があったとし、ももいろクローバーZなどに謝罪した。
同社公式サイトに「当社グループ営業販売会社による不適切な営業活動についてのお詫び」を掲出。「この度、当社グループの営業販売会社が『たまアリ△タウンクリスマスマーケット2025』に出展した際、株式会社スターダストプロモーション様、週末ヒロインももいろクローバーZ様とプレミアムウォーターがコラボレーションを実施しているという虚偽の事実を語り、契約を促進する営業活動が行われていたことが判明いたしました」と明らかにした。
「週末ヒロインももいろクローバーZのコンサートにお越しのお客様、株式会社スターダストプロモーション様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご不快な思いをおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」とつづった。
その上で「当社といたしましては、お客様に誤認を与えるような営業トークを容認しておらず、今回の事態を極めて重く受け止めております。本件に関わらず、当該営業販売会社に対しては直ちに厳重な注意を行うとともに、改めてグループ全体でのコンプライアンス教育および指導を徹底してまいります」と伝えた。
12月12日〜21日に同ブースでの契約者に対しては、個別に連絡・説明し、返金・契約解除を希望する場合「誠意をもって対応させていただきます」とし、問い合わせ窓口明記。「今後、二度とこのような事態が発生しないよう、営業品質の管理体制を一層強化し、皆様からの信頼回復に全力で努めてまいる所存です。この度は、誠に申し訳ございませんでした」と謝罪を重ねた。
プレミアムウォーターは、天然水を自宅へ定期的に届けるウォーターサーバーなどのサービスを展開する。
