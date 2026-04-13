“ご近所ガチャ”という言葉があるように、賃貸とはちがい長期的な居住を目的とした戸建て住宅においては、隣人との相性がとても重要なポイントになります。今回取材に応じてくれた夫婦は、あることが原因で序盤から隣人との関係が破談したそうです。一体何があったのでしょうか。◆理想の注文住宅と完璧な「防犯システム」「やっと手に入れた理想の我が家だったんですけどね。まさか、あんな展開になるとは夢にも思いませんで