日本テレビは12月23日、2026年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の激闘を振り返る、生放送ゴールデン2時間特番の放送が決定したと発表しました。

第102回大会の復路フィニッシュから7時間後の3日(土)、夜9時〜10時54分に日本テレビ系で生放送＆TVerで放送。

21チームが繰り広げる往復12時間にわたる激闘に、中継と取材、合計200台以上のカメラが完全密着。優勝、大記録、たすきリレー、給水、仲間との絆…その裏にある数々のドラマが2時間の生放送で明かされます。

注目は、各チームの監督が乗る運営管理車に設置した「監督カメラ」です。すべての真実が記録された「監督カメラ」映像を初の即日公開！そして、一本のたすきをつなぐため青春の全てをかけて箱根に挑む学生たち。その"学生ひとりひとりの物語"をお届けするのは、MC・山里亮太さんと本田翼さんそしてSPゲスト・大泉洋さんです。

◆MC:山里亮太 コメント

「母の夢は僕が箱根駅伝を走ることでした。僕が中学の時に駅伝の学校代表になった時は本当に喜んでくれて、本番の朝、こっそり買っていた新しいシューズをプレゼントしてくれました。すごく嬉しかったのを覚えてます。レースは慣れない靴を履いたことが強烈な靴擦れを起こし大ブレーキ、たすきをかなり後ろにやってしまいましたが、今でもその時の色々な気持ちを覚えています。そんな母の夢を時間はかかりましたが、こういった形で叶えられて嬉しいです。支える仲間や家族の気持ちをしっかり届けられたらと思います」

◆MC:本田翼 コメント

「前回この番組に携わらせていただき、たすきに込めた選手の思いや仲間・指導者・家族との絆を身にしみて感じることができました。「第102回箱根駅伝」も、皆さんと一緒に選手たちの熱い走りを応援しつつ、箱根駅伝の魅力を最大限お届けできればと思っています」

◆SPゲスト:大泉洋 コメント

「箱根駅伝はまさにお正月の風物詩として、長年楽しませていただいてきました。レースの面白さに加え、たすきを必死に繋いでいく学生たちの闘い、そしてそれを支えるまわりの方々の熱い思いが人々の感動を呼ぶのだと思います。今回は皆さんと共に、勝ち負け以上に箱根駅伝の裏側にも注目したいです」

■番組概要

「完全密着！箱根駅伝 〜204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏〜」1月3日(土)よる9時〜10時54分日本テレビ系全国ネットで生放送 ・ TVerでライブ配信

【MC】山里亮太・本田翼【SPゲスト】大泉洋【解説】渡辺康幸【ゲスト】井森美幸・和田正人・井桁弘恵