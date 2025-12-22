¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÂ¾µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥Þ¥ê¥¥ã¥ó¤ËÃíÌÜ¡ª¡©20Æü¤Ë#1¤ò¸ø¼°YouTube¤ÇÇÛ¿®³«»Ï
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç20Æü¡¢¡Ø¡Ú#1¡Û¿·ÆþÀ¸¡¦ÃæÂ¼¾©¸ãÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¥ã¥ó¥×ÉôºÆ»ÏÆ°¡ª¡Ú¥Þ¥ê¥¥ã¥óSEASON3¡Û¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥¥ã¥ó¥×¤òÌû²÷¤Ë³Ú¤·¤àÌÏÍÍ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±´ë²è¤Ïº£Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¤Ï¿·ÆþÀ¸¡¦ÃæÂ¼¾©¸ã¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¥ã¥ó¥×ºÆ»ÏÆ°¤·¡¢¡ÖÈþÇÏ¤Ã¤Á¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±éÁª¼ê¤Ï¡¢ß·ÅÄ·½Í¤ÂâÄ¹¡¢ÈþÇÏ³Ø¡¢±×ÅÄÄ¾Ìé¡¢ÅâÀîÐÒ¸Ê¡¢ÃæÂ¼¾©¸ã¡¢¾®Ìî°ê¡£
¡¡#1¤ò»ëÄ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡ÖÈþÇÏ¤Ã¤Á»²²Ã¤Î¥Þ¥ê¥¥ã¥ó¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¡¢¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È¾©¸ã¸åÇÚÂ¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥¥ã¥óÉü³è¤Ç´¿´î¡×¡¢¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡#2¤Ï12·î22Æü¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¡¢Ç¯Æâ¤Ë¥Þ¥ê¥¥ã¥óSEASON3¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£