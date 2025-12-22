¡Ö¥À¥í¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢½½Ê¬¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥Þ¥óU¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢2Áª¼ê¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÈÂÐÀï¡£1-2¤ÈÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ô¥£¥é¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ï1995Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥¤¡¦¥¡¼¥ó¡¢¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë¤Î¥Þ¥óU¤Î2¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¡Øsky sports¡Ù¤Ç2¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÆÃ¤ËÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ´èÄ¥¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë¾¯¤·Ë°¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬Íè¤¿¤é¡Ø¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¡Ù¤È»×¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¥À¥í¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½½Ê¬¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤À¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ó¥ë»á¤Ï£±ÅÀÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥í¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬´Ë¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥è¥í¤¬ºÇ½é¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÈà¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¡ËÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¥è¥í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¤Æ¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î³°¤ÇÈà¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¥¿¥Ã¥Á¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶á¤¯¤Ë´ó¤Ã¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤¿¤À¤Ö¤é¤Ö¤é¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥è¥í¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¥Þ¥óU¤Ï¾¡Íø¤òÆ¨¤·¡¢¥È¥Ã¥×4¤«¤é¤Þ¤¿¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£