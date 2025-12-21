この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「腰に隙間がなくて姿勢が悪い人は、このストレッチをしてください。【フラットバック改善】」を公開しました。この動画では、もも裏の筋肉（ハムストリング）の硬さが原因で起こる「フラットバック（平背）」を改善するためのストレッチを紹介しています。



動画ではまず、自宅でできる姿勢のセルフチェック方法を解説。仰向けになった状態で、腰と床の間に手のひらが入るかどうかで姿勢の状態を確認できると説明します。手のひらがほとんど入らない、または全く入らない場合は「フラットバック」の可能性が高いとのことです。次に、もも裏の硬さをチェック。仰向けで片足を天井に向けて持ち上げ、膝が伸びた状態で90度まで上がれば柔軟性は十分、難しい場合はもも裏が硬くなっているサインだと解説しています。



ストレッチは、仰向けで膝を立てた状態からスタート。片足のもも裏を両手で抱え、ゆっくりと膝を伸ばす「ハムストリングストレッチ」を行います。続いて、もも裏を抱えたまま膝を曲げ伸ばしする動きで、固まった筋肉をさらにほぐしていきます。



後半は座った姿勢でのストレッチ。片足を斜め前に伸ばし、体を横や前に倒すことで、もも裏から体側、内ももにかけて多角的にアプローチします。無理せず気持ちよく伸びるポイントを探すことが大切だとアドバイスしています。



動画で紹介されているストレッチは、姿勢の歪みが引き起こす腰痛などの不調に悩む人にとって、日々のケアのヒントとなるでしょう。自宅で手軽にできるストレッチで、しなやかな体を目指してみてはいかがでしょうか。