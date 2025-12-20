¡Ö¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡×¤è¤ê¡ÖG.E.M.¥·¥êー¥º ¥«¥°¥é¥Ð¥Á Ï»Ê¿Àé¹Û¡×¤ÎÍ½Ìó¤¬12·î20Æü10»þ¤è¤ê³«»Ï½¤Íå¤ÎÆ»¤òÀ¬¤¯¥Á¥Ò¥í¤Î»Ñ¤òÎ©ÂÎ²½
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖG.E.M.¥·¥êー¥º ¥«¥°¥é¥Ð¥Á Ï»Ê¿Àé¹Û¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥¹¥È¥¢¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç12·î20Æü10»þ¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£²Á³Ê¤Ï27,500±ß¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï2026Ç¯9·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥«¥°¥é¥Ð¥Á¡×¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖÏ»Ê¿Àé¹Û¡×¤òG.E.M.¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Éã¤Ç¤¢¤ë¹ñ½Å¤¬°ä¤·¤¿¼·ËÜÌÜ¤ÎÍÅÅá¡ÖÊ¥Å·¡×¤ò¼ê¤Ë¡¢»Â·â¤ÎÞº¡Ê¤¯¤í¡Ë¤ò·«¤ê½Ð¤¹¥Á¥Ò¥í¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤«¤ÄÉü½²¤ÎÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¤Þ¤Ê¤¶¤·¤äÎÏ¶¯¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÂ¤·Á¤·¡¢ºÌ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
G.E.M.¥·¥êー¥º ¥«¥°¥é¥Ð¥Á Ï»Ê¿Àé¹Û
¼õÃí´ü´Ö¡§12·î20Æü10»þ¤è¤ê
È¯Á÷·î¡§2026Ç¯9·î²¼½Ü
²Á³Ê¡§27,500±ß
¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥¹¥È¥¢¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
¡Ú¾¦ÉÊ¹½À®¡Û
¡¦ºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ä1
¡¦ÀìÍÑÂæºÂ¡Ä1
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
Ìó255¡ß235¡ß210mm¡ÊÁ´¹â¡ßÁ´Éý¡ß±ü¹Ô¡Ë
(C)³°±ò·ò¡¿½¸±Ñ¼Ò