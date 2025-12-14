【HG 1/144 ガンダムザガン】 12月6日 発売 価格：3,080円

スマホゲーム「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」に登場するモビルスーツ「ガンダムザガン」が立体化され、12月6日に発売された。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」の72機存在するガンダム・フレームの1機で、厄祭戦で初代セブンスターズのアルゾナ・イシューが搭乗していたとされるガンダムザガン。全身を厚い装甲で覆い、左右の腕には「シールドプライヤーユニット」なる攻防一体型の武装を備えている。

攻防を兼ねるシールドプライヤーユニットが機体の最大の特徴だ

「HG 1/144 ガンダムザガン」は、独特のがっしりとした体躯を忠実に再現しつつ、各所に可動箇所を設けることで、見た目に反して柔軟なポージングを行なえる仕様だ。展示されたサンプルも「スクリューフィスト」によるパンチを繰り出す様子を再現していた。

スクリューフィストによる格闘アクションも思いのままだ

胸のエンブレムはシールで再現

機体のメイン武装であるシールドプライヤーユニットは、展開ギミックによりシールド形態からマニピュレーター形態へと変形が可能だ。腰に接続されたアームにより、位置や角度を自在に調整でき、幅広いポージングを楽しめる。これを活かすために別売りの「アクションベース」を用意したいところ。

シールドプライヤーユニットは4か所の可動軸が設けられたアームにより自在に動かせる

変形後のシールドプライヤーユニットは先端がクローのように開閉する

こちらがパッケージ

「HG 1/144 ガンダムザガン」は一般店頭で発売中。独特のシルエットを備えたガンダム・フレームの機体を楽しんでいただきたい。

(C)創通・サンライズ