「HG 1/144 ガンダムザガン」発売中！ 厚い装甲に包まれた体躯と自在に可動する武装「シールドプライヤーユニット」が魅力【ガンダムベース撮り下ろし】
スマホゲーム「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」に登場するモビルスーツ「ガンダムザガン」が立体化され、12月6日に発売された。
「HG 1/144 ガンダムザガン」。12月6日発売。価格は3,080円
「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」の72機存在するガンダム・フレームの1機で、厄祭戦で初代セブンスターズのアルゾナ・イシューが搭乗していたとされるガンダムザガン。全身を厚い装甲で覆い、左右の腕には「シールドプライヤーユニット」なる攻防一体型の武装を備えている。
攻防を兼ねるシールドプライヤーユニットが機体の最大の特徴だ
「HG 1/144 ガンダムザガン」は、独特のがっしりとした体躯を忠実に再現しつつ、各所に可動箇所を設けることで、見た目に反して柔軟なポージングを行なえる仕様だ。展示されたサンプルも「スクリューフィスト」によるパンチを繰り出す様子を再現していた。
スクリューフィストによる格闘アクションも思いのままだ
胸のエンブレムはシールで再現
機体のメイン武装であるシールドプライヤーユニットは、展開ギミックによりシールド形態からマニピュレーター形態へと変形が可能だ。腰に接続されたアームにより、位置や角度を自在に調整でき、幅広いポージングを楽しめる。これを活かすために別売りの「アクションベース」を用意したいところ。
シールドプライヤーユニットは4か所の可動軸が設けられたアームにより自在に動かせる
変形後のシールドプライヤーユニットは先端がクローのように開閉する
こちらがパッケージ
「HG 1/144 ガンダムザガン」は一般店頭で発売中。独特のシルエットを備えたガンダム・フレームの機体を楽しんでいただきたい。
