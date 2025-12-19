JAXA¤¬Ãæ»ß¡¦±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖH3¡×¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤òºÆÀßÄê¡¡¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×5¹æµ¡¤òÅëºÜ
JAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊQZSS¡Ë¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤ÎÂ¬°Ì±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×5¹æµ¡¡ÊQZS-5¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖH3¡×¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤ÎºÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÀßÄê¸å¤ÎH3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤ª¤è¤Ó»þ´ÖÂÓ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë10»þ30Ê¬¡Á11»þ30Ê¬¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Í½È÷´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡Á2026Ç¯1·î31Æü¤Ç¤¹¡£
Åö½é¡¢H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤Ï2025Ç¯12·î7Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥±¥Ã¥È2ÃÊÌÜ¤ÎÅëºÜµ¡´ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëIMU¡Ê´·À¥»¥ó¥µ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢´·À·×Â¬ÁõÃÖ¡Ë¤Ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê»ö¾Ý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢JAXA¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¤ò12·î17Æü¤Ë°ìÅÙ±ä´ü¡£
17Æü¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÎäµÑ¿åÃí¿åÀßÈ÷¤ÇÈ¯¼ÍÌó17ÉÃÁ°¤Ë°Û¾ï¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¶ÛµÞÄä»ß¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎäµÑ¿åÃí¿åÀßÈ÷¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤éÊ®¼Í¤µ¤ì¤ëÇ³¾Æ¥¬¥¹¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥í¥±¥Ã¥ÈÄ¾²¼¤Î±ìÆ»Éô¤ä¡¢Ç³¾Æ¥¬¥¹¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤ëÂÑ²Ð¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ç¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ³¾Æ¥¬¥¹¤ËÃí¿å¤·¤ÆÎäµÑ¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¯¤ËÃùÂ¢¤µ¤ì¤¿¿å¤òÃâÁÇ¥¬¥¹¤Î°µÎÏ¤ÇÊ®¼Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£17Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ´É¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤è¤ê¤â²¼Î®Â¦¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¸¡½Ð¤·¤¿¿å¤Î°µÎÏ¤¬¡¢µ¬Äê¤Î°µÎÏ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JAXA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶°ø¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ç¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÎäµÑ·ÏÅý¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÃÄê¤·¡¢³ÎÇ§»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤íÅ¬Àµ¤ÊÎ®ÎÌ¤ÇÃí¿å¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤òºÆÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£17Æü¤Ë¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿°µÎÏÉÔÂ¤Î¸¶°ø¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ß¤Á¤Ó¤5¹æµ¡¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖGPS¡×¤È¤Î¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï4µ¡ÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÏÂ¬°ÌÀºÅÙ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤È¡¢Â¾¹ñ¤Î±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤À¤±¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÂ¬°Ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï7µ¡ÂÎÀ©¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï11µ¡ÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7µ¡ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ2025Ç¯2·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×6¹æµ¡¤ÏÀÅ»ßµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤¬ºÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×5¹æµ¡¤Ï¡¢½àÅ·Äºµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×5¹æµ¡¤Ë¤Ï6¹æµ¡¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢JAXA¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¹âÀºÅÙÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊASNAV¡Ë¤Î¼Â¾ÚÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAXA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Íè¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Î±ÒÀ±¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¹âÀºÅÙÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌÅª¤Ê¼õ¿®µ¡¤ÎÂ¬°ÌÀºÅÙ¤Ï¸½ºß¤Î5¡Á10m¤«¤é1mÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿È¶á¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤âÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
