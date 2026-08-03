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白亜紀末期の天体衝突で生じた塵の層が地球規模の森林火災を引き起こした可能性
今から約6600万年前、直径約10kmの天体が地球に衝突し、現在のユカタン半島に「チクシュルーブ・クレーター」を形成しました。この衝突は恐竜をはじめ…
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ダークエネルギーカメラの運用にAIが初挑戦 大型望遠鏡の課題解決で期待される自動化
NOIRLab（アメリカ国立光学・赤外天文学研究所）は2026年7月31日付で、チリのセロ・トロロ汎米天文台（CTIO）にあるビクター・M・ブランコ4m望遠鏡の…
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ロケットラボ、QPS研究所の小型SAR衛星「ミクラ-I」の打ち上げに成功
Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年8月6日、ニュージーランドのマヒア半島にある同社の発射施設から「Electron（エレクトロン）」ロケットを…
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スペースX、AST SpaceMobileの通信衛星「BlueBird」3機を打ち上げ
SpaceX（スペースX）は日本時間2026年8月5日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、アメリカ企業AST Spac…
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かつて火星に存在した水の新たな証拠を発見 NASA火星探査車「スピリット」のデータから
2011年に運用を終えたNASA（アメリカ航空宇宙局）の火星探査車「スピリット（Spirit）」。そのデータが、いまなお現役の研究材料であり続けていること…
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初期宇宙の謎めいた天体「リトル・レッド・ドット」の手がかりは「サボテン銀河」にあり？
アリゾナ大学スチュワード天文台のPierluigi Rinaldi氏（研究当時、現在はSTScI＝宇宙望遠鏡科学研究所）を筆頭とする研究チームは、ジェームズ・ウェ…
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「COSMOSフィールド」とその周辺にひしめく50万以上の銀河 ベラ・ルービン天文台が観測
こちらは、ベラ・ルービン天文台のシモニー・サーベイ望遠鏡が観測した「COSMOS」と呼ばれるフィールド（天域）。ろくぶんぎ座の方向にあります。【▲…
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NASA「アルテミスIII」ミッションの準備進む オリオン宇宙船のモジュール結合作業を実施
こちらは、アメリカ・フロリダ州にあるNASA（アメリカ航空宇宙局）のケネディ宇宙センターで撮影された1枚です。足場の合間からは白い円筒状の構造物…
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50時間にわたる観測で見えたその素顔 “ちょうこくしつ座”の渦巻銀河「NGC 300」
こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）のラ・シヤ天文台にあるMPG/ESO 2.2m望遠鏡で観測した渦巻銀河「NGC 300」です。ちょうこくしつ座の方向、地球…
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中国「捷龍3号」初飛行から12回連続成功 AI搭載の高分光観測衛星2機を軌道投入
CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年8月5日、山東省海陽市沖の黄海から「捷龍3号」ロケットを打ち上げ、ハイパースペクトル（高分光）観測衛星…
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小惑星「ニサ」は3つの塊がつながった形をしている？ 地上からの観測で衛星も発見
ローウェル天文台は2026年7月29日付で、同天文台のKate Minker氏を筆頭とする国際的な研究チームによる小惑星「Nysa（ニサ）」についての最新の取り組…
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【G17-53】スペースXがスターリンク衛星24機を軌道投入 1段目は34回目の飛行
SpaceX（スペースX）は日本時間2026年8月5日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、Starlink（スターリン…
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中国が「長征8号甲」打ち上げ 衛星インターネット用低軌道衛星群を軌道投入
CASC（中国航天科技集団）は2026年8月4日、中国・海南省の海南商業航天発射場から「長征8号甲」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット低軌道第23…
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ESAとポケモンが期間限定コラボを発表 2026年10月の「世界宇宙週間」を記念
ESA（ヨーロッパ宇宙機関）は2026年8月4日、The Pokémon Company International（TPCi）と協力し、2026年10月4日から10日までの「世界宇宙週間」…
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海王星の小さな衛星たちはトリトンに破壊された衛星の残骸でできている？
カリフォルニア工科大学（研究当時）のRyleigh Davis氏を筆頭とする研究チームは、海王星で最大の衛星Triton（トリトン）よりも内側を公転する小さな…
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2026年8月の星空情報：12日夜〜13日未明にペルセウス座流星群を見よう
8月、強い日差しが肌を焼くような蒸し暑い日が続きます。星空では、盛夏を彩る1等星を持つ豪華な星座を見ることができます。天頂付近には夏の大三角が…
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JAXAが「H3」ロケット9号機の打ち上げを台風接近にともない延期 「みちびき」7号機を搭載
JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年8月3日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）を搭載する「H3…
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穏やかならざる星形成の現場 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した「干潟星雲」の中心部
こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した輝線星雲「干潟星雲」（Lagoon Nebula、Messier 8）の中心部です。干潟星雲はいて座の方向、地球から約4000光…
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巨大なブラックホールの“風”は銀河のはるか外まで到達 エネルギーは想定の100倍以上
多くの銀河の中心には、質量が太陽の100万倍を超えるような超大質量ブラックホール（超巨大ブラックホール）が存在するとされています。これらは周囲…
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NASA施設で実施されたスーパーヘビーの風洞試験 改良版機体の空力データを取得
一見すると何かの金属部品に見えるこの物体。実は、アメリカのSpaceX（スペースX）社が開発中の再使用型ロケット「Starship（スターシップ）」の1段目…