2026年8月の星空情報：12日夜〜13日未明にペルセウス座流星群を見よう

8月、強い日差しが肌を焼くような蒸し暑い日が続きます。星空では、盛夏を彩る1等星を持つ豪華な星座を見ることができます。天頂付近には夏の大三角が…