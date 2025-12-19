＜WBCチケット、47万人待ちはヤバすぎる＞

WBCドミニカ指揮官プホルスが抱く「大谷踏み台にメジャー監督就任」の野望

SNS上では、こんな投稿が目立った。

ドジャースの大谷翔平（31）らが参戦する来年3月のWBC。18日にローソンチケット（ローチケ）で東京ラウンド分の先着発売が行われ、午前10時の開始早々に40万人を超えるアクセス待ちが発生するなど、大盛況だった。

侍ジャパンの試合は瞬く間に完売。同日の午後4時に本紙記者がローチケにアクセスすると、38万人以上の“大行列”ができていた。異常ともいえる人気ぶりに、主催者のMLB（WBCI）も笑いが止まらないが、そんな中、転売サイトやSNSを中心に、早くも観戦チケットが高値で出品されている。中には定価の10倍以上、50万円以上の値がついているものもある。

SNS上では、

＜諸事情によりお譲り先を探しています＞

＜当選したのに行けなくなりました＞

などの文面で、チケットの試合日、席種などが記載された投稿も目立つ。

チケットは今回の先着発売以前に、12球団のファンクラブなどで先行販売されているが、さるマスコミ関係者は、「SNSでの勧誘は詐欺のケースが多い」と、こう続ける。

「チケットを保有しているように見せかけ、送金アプリなどを介して購入代金を支払わせる。会場でチケットを手渡しするとしつつ、待ち合わせ場所に現れない、といったケースは枚挙にいとまがない。アプリでいったん送金してしまうと、詐欺だとわかっても返金を要求するのは困難。警察に被害届を出しても捜査に時間がかかるし、まして相手が海外の詐欺組織となると、いよいよお手上げといっても過言ではない」

今年3月、東京ドームで行われたドジャースとカブスの開幕シリーズでもチケットの不正転売が横行し、逮捕者が出た。チケットを定価以上の価格で転売すれば、チケット不正転売禁止法により、有罪になれば1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方となる。詐欺罪が成立すれば10年以下の拘禁刑となるが、WBC見たさに被害者にならぬよう、くれぐれも気をつけたほうがいい。

◇ ◇ ◇

WBCと言えば、選手選考はメジャー組との兼ね合いもあって、空前絶後の大混戦が起きている。あの阪神・佐藤輝明ですら、落選危機に瀕しているそうだ。いったいいま、何が起きているのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。