「ご指摘の件は承知しておりますけれども、所属事務所に確認を行い、原爆被害を軽視する意図がなかったことを確認しております。今年の活躍、世論の支持、番組の企画制作にふさわしいかなどを総合的に判断し、出場予定に変更はございません」

12月17日、NHKの定例会見で同局の担当者は冒頭のように語った。“ご指摘の件”とは大晦日の『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場する、韓国発の4人組ガールズグループaespaをめぐっての騒動だ。

「aespaは韓国人のカリナさん（25）、ウィンターさん（24）、日本人のジゼルさん（25）、中国人のニンニンさん（23）の4人からなる多国籍ガールズグループで、韓国の大手芸能プロ『SMエンタテインメント』から’20年にデビューしました。

日本では『Supernova』『Whiplash』『Drama』の3曲がストリーミング累計再生回数1億回を突破し、今年の大型野外フェス『SUMMER SONIC』でもメインステージに登場。アジア圏のみならず、世界的な人気を誇るグループでもあり、知名度でいえば紅白初出場組の中でもトップクラスです」（WEBメディア記者）

飛ぶ鳥を落とす勢いのaespa。しかし、紅白出場が発表されたことで中国人メンバー・ニンニンの過去の“ある言動”が注目を集めることに。

「’22年5月、ニンニンさんはファン向けのアプリに《i bought a pretty light〜〜〜how is it？（訳：可愛いライト買ったよ〜〜〜どう？）》というコメントとともに、大きな爆発の際に生じる“きのこ雲”を模した卓上ランプの写真を投稿していたのです。

日本は世界で唯一、原子爆弾を投下され、広島で約14万人、長崎で約7万人という歴史上類を見ない被害を受けた国です。そのため、日本人に原爆を想起させるニンニンさんの投稿は不適切であるとして批判の対象になりました。

また、今年は戦後80年という節目の年で、『紅白』の司会は平和記念都市である広島出身の有吉弘行さん（51）や綾瀬はるかさん（40）、戦争を描いた連続テレビ小説『あんぱん』のヒロイン・今田美桜さん（28）らが務めます。さらにNHKとしても放送開始100周年という重要な節目で、象徴的な回になる可能性が高いため、なおのことこの一件は問題視されているのです」（前出・WEBメディア記者）

『紅白』の番組公式Xでは、11月14日に初出場の記念としてaespaのコメント動画が公開された。ニンニンの一件を受けて、この投稿は18日夜時点で960万回超のインプレッションを記録。さらにリプライ欄には1800件以上のコメントが寄せられており、《原爆をかわいいと言う意図を、教えて》《もう受信料払わなくてもいいだろ》など厳しい批判が相次ぐ事態となっている。

また、オンライン署名サイト「change.org」では「aespaの紅白出場停止を求めます」と題した署名活動が始動し、18日夜時点で約14万人の賛同が集まっている。

そんな“大炎上”のさなか、NHKサイドは今回の定例会見で「出場予定に変更はない」と改めて強調したことになる。この発表に「MY」と呼ばれるaespaのファンも一安心……かと思いきや、じつはMYのなかでもaespaの紅白出場辞退を望む人が少なくないようだ。Xでは複雑な心境を吐露する言葉が多く集まっている。

《ファンだったけどこの出場は嬉しくない、、、。SM側からNO出して欲しい。こんなのaespaもMYも嬉しくない。謝罪して辞退した方が良い》

《aespa、ライブ観に行くしFC入ってるぐらいには好きだけどさすがに辞退してくれ 今後行くかもしれないライブをどんな気持ちで観て、今後どんな気持ちで応援すればいいんや》

《もはや本人達も可哀想 辞退させてあげる方が本人達のためでもあるよ》

《こんだけ批判きてて出すメリットある？全員にとって》