男子プロが実践する飛距離アップのコツを解説！ポイントは「アーリーリリース」

飛距離をアップさせるには、「タメ」や「大きなフォロー」に意識が向きがち。

「効率よく飛ばすには、アーリーリリースをうまく活かすことが大切」と青木プロ。打ち方のコツを教えていただきました。

アーリーリリースを生かして効率よく飛ばそう！

手元は小さなアーク

ポイントはちょっとアーリーリリース

ヘッドは大きなアーク

飛ばすためには大きなスイングアーク=ヘッドの描く円弧が重要ということはみなさんもご存じですよね。しかし、自分でスイングアークを大きくしようと意識してスイングすると、逆効果になる場合もあります。

とくに「フォローを大きく」しようとすると、ダウンスイング側のアークが小さくなって加速が不十分になったり、リリースが間に合わずに振り遅れも生じやすくなるのです。だからと言って反対にダウンスイング側から大きな弧を描こうとしすぎると、早い段階でクラブをリリースしきってしまい、ヒジや手首がゆるんで力が逃げてしまいます。

目指すべきは、ダウンスイングかフォローかのどちらかに偏らない左右対称の大きなアークです。リリースはスムーズに行われ、インパクトで効率よく完了することが大事。

じつはそのためには、手元を大きく振って大きなアークを作ろうとするのではなく、手元は体の近くを通して小さく、ヘッドは大きな弧を描く意識がカギ。まずはその意識改革からはじめてください。

【◎】左右対称の大きなアークを目指そう

ダウンスイングとフォローの円弧が等しく、大きくゆるやかなアークを描く。リリースは早めに始まり、ちょうどインパクトで完了する。

【×】ダウンスイングを大きくしよう→インパクトが弱くなる

ダウンスイングで大きなアークを作ろうとすると、リリースがインパクト以前に完了してしまう。ヘッドが手元を追い越した効率の悪い状態で当たる

【×】フォロー大きくしよう→ダウンスイングが小さくなる

ダウンスイングでタメてフォローを大きくしようとすると、リリースが間に合わず振り遅れやすい。加速がインパクト後になって効率も悪くなる

いかがでしたか？ アーリーリリースを意識して打ってみましょう。

レッスン＝青木龍一

●あおき・りゅういち／1988年、神奈川県生まれ。日大ゴルフ部で活躍後、プロ入り。レギュラーツアーを目指し、AbemaTVツアーに出場する理論派の教え上手。

構成=鈴木康介

写真=中野義昌

協力=エースゴルフクラブ