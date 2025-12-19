１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５５銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円３３銭前後と同５０銭弱のユーロ安・円高だった。



この日に米労働省が発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比で２．７％の上昇となり、変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は同２．６％の上昇となった。ともに市場予想を下回り、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の年明け以降の追加利下げを後押しする内容との見方が台頭。フィラデルフィア連銀が発表した１２月の製造業景況感指数が市場予想を大きく下回ったことで景気減速も懸念され、ドル円相場は一時１５５円２９銭まで軟化した。ただ、ＮＹダウをはじめ米主要株価指数が上昇したことや、米長期金利が低下幅を縮小させたことでドルは売り一巡後に下げ渋った。なお、欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会は４会合連続で政策金利を据え置き、英イングランド銀行（中央銀行）は政策金利を０．２５％引き下げた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２２ドル前後と前日に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS