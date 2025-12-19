物価の上昇が続くなか、日本銀行で、私たちのお金に関わる話し合いが行われています。それは、政策金利の引き上げです。現状の0.5パーセントから、0.75パーセントまで引き上げられる方向で調整されています。日本テレビ経済部・後閑駿一記者が解説します。

■預金が多い人にとってはメリット

――金利が引き上げられると私たちの生活にどういう影響が出てくるんでしょうか？

各銀行が取り扱っている住宅ローンの金利が上がるので、ローンを組んでいる人にとっては、負担が増えることになります。ただ、住宅ローンの変動型の金利は、多くの銀行で半年ごとに見直しがされているので、すぐに支払う金額が増える訳ではありません。

一方で、銀行に預けているお金の利子が増えることになり、預金が多い人にとってはメリットが出てきます。また、「政策金利を上げることで物価上昇を抑えることができる」とされています。

どういうことかといいますと、政策金利を上げることで、企業や個人がお金を借りる時の金利も上がるため、それまでと比べてお金を借りることが難しくなります。それでモノやサービスに対する需要が減って、物価上昇が落ち着くというメカニズムなんです。

■経済界から懸念の声

――物価高はずっと言われていますが、なぜ、今このタイミングだったんでしょうか。

実は今、「すぐにでも金利を引き上げざるを得ない」という状況になっているんです。その背景に、物価高の要因の一つでもある、急激に進んだ円安があります。

現在1ドル155円前後となっていて、このままでは、物価高も止まらないので、経済界からは、「今の円安は限度を超えている」などと、懸念の声が強まっているんです。

今の円安の理由の一つに、日本とアメリカの「金利差」があります。アメリカの政策金利は今、3.5パーセントから3.75パーセント、一方の日本は0.5パーセントと、差が開いた状態なんです。金利、つまり利子が少ない円は売られる状況が続いていて、円安傾向が強まっているため、ある日銀関係者は、「今、利上げしないとさらに円安が進んでしまう」と話すほど切羽詰まった状況だと言えます。

■2パーセント程度まで上がると…

――今回引き上げてもまだ、日米の金利差はありますが…今後も、もっと引き上げられていくんでしょうか？

日銀としては、今後、「1パーセント」までは確実に上げていきたい考えです。ただ、そこまで上げても、アメリカなどとの金利差がある状態が続きそうなので、円安傾向が収まらず、物価も予想しているほど下がらないのではないかという懸念も出ています。

仮に政策金利が2パーセント程度まで上がった場合、物価高が収まっていて、賃金も上がっていれば、住宅ローンなどの負担感は軽減されることになります。

ただ、日本政府の財政政策に対する市場からの評価など、ほかにも左右される要素もあり、日銀などが想定しているシナリオ通りに順調にいくかは不透明な情勢です。