サムスン電子の従業員に異変1〜3月期、韓国最大企業のサムスン電子の業績は、AI向けの広帯域メモリー（HBM）などの需要増加で急拡大した。売上高は、前年同期比69.2%増の133兆9000億ウォン（約14兆4000億円）だった。営業利益は同8.6倍の57兆2000億ウォン（約6兆2000億円）、いずれも四半期で過去最高を記録した。通常、業績拡大は企業の利害関係者に大きなプラスになるはずだ。ところが、同社についてはやや状況が異なるようだ。