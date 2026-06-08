WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が8日に更新されたTBS「サンデージャポン」の公式YouTubeチャンネルに出演し、まさかの事実を明かす場面があった。自身の代名詞とも言える「ちょっちゅね」の話題になると、具志堅氏は「テレビで言ったことがないんですよ」と驚きの告白。「（自身のものまねをしていた）片岡鶴太郎さんも“ちょっちゅね”とは言ってないんだって。ただ“そうっすね”とは言ってます」