タレントのMEGUMI（44）が、7日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜放送）に出演。再婚について占われた。占師の星ひとみさんが「恋愛運がね、来年めっちゃいいんです。今まで出会った人は置いておいて、新規で」と話すと、MEGUMIは「あららら…」と困惑した様子。MEGUMIは令和ロマン高比良くるまとの熱愛が報じられており、星さんが「今年の早くて11月ぐらいから、来年にかけて出てくる人がめち