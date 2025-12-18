この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた　#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。この企画は、日本に到着したばかりの外国人に無料で観光案内とホテルまでの送迎を提供するものだ。今回は、アメリカから来た二人の青年をもてなす様子が収められている。

Jukia氏が空港で声をかけたのは、ボストンから来たという二人のアメリカ人男性。一人は日本滞在1ヶ月半だが、もう一人はなんと今回が人生初の海外旅行だという。そんな彼らを乗せ、車はまず紅葉が見頃を迎えた「外苑いちょう並木」へ。一面黄金色の世界に、彼らは「最高な気分だ」「夢みたいだ」と感動をあらわにした。

続いて一行が向かったのは、きらびやかなイルミネーションが美しい「けやき坂」。思わず「オーマイガー！」と声が漏れるほどの絶景に、二人は夢中で写真を撮っていた。観光を楽しんだ後は、夕食に日本の唐揚げを体験。数種類の唐揚げを味わい、「すごく美味しい」「甘だれが一番かも」と日本のソウルフードに大満足の様子だった。

日本ならではの景色や食事、そしてJukia氏の温かいもてなしは、彼らにとって忘れられない思い出となったことだろう。この動画は、異文化交流の素晴らしさを改めて感じさせてくれる。

YouTubeの動画内容

02:27

車内トーク：アメリカから来た二人の青年の旅の目的
25:03

けやき坂のイルミネーションに「オーマイガー！」と大興奮
31:39

初めての唐揚げに舌鼓「これが一番かも！」
42:00

ホテルに到着、感動のおもてなしに感謝の別れ

関連記事

「マンマミーア！」本場も驚愕？イタリア人が感動した日本料理

「マンマミーア！」本場も驚愕？イタリア人が感動した日本料理

 初来日のエストニア人観光客、「かっぱ橋道具街」観光からの初すき焼きに感動

初来日のエストニア人観光客、「かっぱ橋道具街」観光からの初すき焼きに感動

 「人生で一番最高な瞬間」来日した米国人家族、富士山の絶景に感銘

「人生で一番最高な瞬間」来日した米国人家族、富士山の絶景に感銘
もっと見る

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 14.30万人 375 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube