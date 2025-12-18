「夢みたいだ」初来日の米国人が日本の紅葉と唐揚げに感動！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。この企画は、日本に到着したばかりの外国人に無料で観光案内とホテルまでの送迎を提供するものだ。今回は、アメリカから来た二人の青年をもてなす様子が収められている。
Jukia氏が空港で声をかけたのは、ボストンから来たという二人のアメリカ人男性。一人は日本滞在1ヶ月半だが、もう一人はなんと今回が人生初の海外旅行だという。そんな彼らを乗せ、車はまず紅葉が見頃を迎えた「外苑いちょう並木」へ。一面黄金色の世界に、彼らは「最高な気分だ」「夢みたいだ」と感動をあらわにした。
続いて一行が向かったのは、きらびやかなイルミネーションが美しい「けやき坂」。思わず「オーマイガー！」と声が漏れるほどの絶景に、二人は夢中で写真を撮っていた。観光を楽しんだ後は、夕食に日本の唐揚げを体験。数種類の唐揚げを味わい、「すごく美味しい」「甘だれが一番かも」と日本のソウルフードに大満足の様子だった。
日本ならではの景色や食事、そしてJukia氏の温かいもてなしは、彼らにとって忘れられない思い出となったことだろう。この動画は、異文化交流の素晴らしさを改めて感じさせてくれる。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube