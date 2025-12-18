前回大会に出場していたベッツ…次回は出場しない意向

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には出場しない意向を示した。17日（日本時間18日）に出演した生配信で明らかにした。

ベッツは、米配信サービス「KICK」の人気配信者アディン・ロス氏のチャンネルに出演。WBC出場について問われると、「ノー、出るつもりだったんだよ。でも、出来なくなったんだ」と説明。第3子誕生の誕生予定日と重なりそうだとし、「（出産予定日が）WBC期間の真っ最中なんだ。（出産に）立ち会わなかったら、彼女に『離婚する』って言われたよ。パパ最優先。そういうことだ」と説明した。

ベッツは前回大会に米国代表の「1番・右翼」のポジションで出場。準優勝を経験していた。次回大会の出場にも注目が集まっていたが、家庭の事情で回避することに。米国代表の内野手ではすでにボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）、ブライス・トゥラング（ブルワーズ）らレギュラークラスの選手の出場が発表されている。（Full-Count編集部）