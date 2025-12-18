

「稼げる」という観点から、私的に魅力度の高い都道府県ベスト5を発表します





連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第130回

ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！

＊ ＊ ＊

先日、都道府県の魅力度ランキングが公開されました。

1位・北海道、2位・京都府、3位・沖縄県の上位は不動。そのあとは神奈川県、東京都、福岡県と続きました。一方、下位には昨年と同じ5県が入りましたが、昨年最下位だった佐賀県が45位に浮上、埼玉県が47位となり、山口県、鳥取県、佐賀県、茨城県、埼玉県という並びとなりました。

ウーバーイーツは全国47都道府県でサービスを展開。私も北海道、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、静岡県、石川県、愛知県、京都府、大阪府、広島県、福岡県、沖縄県と14の都道府県で配達をしています。

そこで、私がこれまでにウーバーイーツ配達をしたエリアの中から、「稼げる」という観点で魅力度が高いと感じた都道府県ベスト5を発表したいと思います。

なお、私の独断と偏見で決めたもので、配達時期も「たまたま稼げるタイミングだった」といったことも過分にあると思うので「へぇ〜そうなんだ」ぐらいの軽い気持ちで読んでいただけたらと思います。

●第5位・北海道（札幌市）

2024年11月に配達しました（詳しくは「最高気温10度以下の札幌でウーバーイーツ配達チャレンジ」）。昼間の稼ぎは最悪でしたが、すすきのエリアの深夜の配達依頼の数が多く、寒かったということもあり金額も高め。

配達距離の長いものはありましたが、坂道も少なく、自転車での配達環境はいいと思いました。深夜に配達、午前中に睡眠、午後から夕方にかけて観光、19時から22時まで仮眠して再び深夜の配達というローテーションを組めば、稼ぎつつ札幌観光を楽しめるなと感じました。

●第4位・石川県（金沢市）

こちらは2020年11月に配達しました。コロナで外出に制限がかかっていた頃で、飲食店はテイクアウト中心の営業でした。そんな事情もあってか、注文の数が多く、けっこう稼げました。そんな中、稼ぎよりも印象に残っているのは、自転車しか通行できない路地の多さ。

城下町の金沢はバイクも侵入禁止となっている路地が多く、武家屋敷のような観光スポットでなくても味わいのある通りがたくさんありました。バスが走る大通りより、路地を進んだ方がショートカットできる上、電動アシスト自転車のスピードが歩行者を注意しながら走るのにはちょうどいいスピード。金沢には何度か行ったことがあるのですが、今まで見たことのなかった金沢をたくさん見つけることができました。

●第3位・広島県（広島市）

こちらは2024年1月に配達。お正月休みが終わったタイミングで出かけました（詳しくは「ウーバーイーツ配達員の戦い・広島死闘編」)。1配達あたりの単価や配達依頼が舞い込む頻度も東京以上でした。東京で自転車配達をしても1日あたりの収入が1万5000円を超えることはめったにありませんが、広島では1万8000円超え。クエストがあれば2万円以上の収入も可能という夢のような場所でした。

ただ、広島は平地が狭く、広島駅のすぐ裏手には山がそびえていて、その山の上に住宅地があるというロケーションなので、電動アシスト自転車でも足へのダメージが相当なものでした。

●第2位・東京都（23区）

配達依頼の数が圧倒的に多いのが東京。私が配達員として登録しているエリアも東京で、一定数配達すると特別報酬がもらえるクエスト制度は登録エリアで配達したものしかカウントされないので、稼ぎの面では東京が魅力的です。タワーマンションや高層ビルなど、入ってから注文者のところに到着するまでの時間がかかるのが難点でしたが、配達報酬が時給計算で計算されるフラットレート制度の導入により、その欠点は解消されました。

●第1位・愛知県（名古屋市）

2020年10月と2024年1月の2回配達をしました。1回目はGoToトラベルが始まり、ホテルに宿泊する人がテイクアウトの名古屋めしを注文しそうということで出かけました。栄で配達を待っていたのですが、ホテルからもオフィスビルからも配達依頼が少なく、稼ぐことはできませんでした。

2回目は3年半前の反省を踏まえ、事前に住宅地やホテルの場所をチェック（詳しくは「ウーバーイーツ配達チャレンジ・名古屋編リベンジver.」）。位置関係をしっかり調べていたため、商品を届けたら近くのショッピングモールへといった動きがスムーズに。さらに東京以上に配達単価が高かったこともあり、しっかりと稼ぐことができました。配達中に見かけた行列ができていた店の料理もおいしく、充実した配達でした。

大阪府（大阪市）や京都府（京都市）も配達依頼は良いペースで入ってきましたが、単価が安すぎたため魅力を感じることはできませんでした。

今後も宮城県（仙台市）、新潟県（新潟市）、愛媛県（松山市）、鹿児島県（鹿児島市）など大きな街で配達をして、自分なりの魅力度ランキングを作っていこうと思います。

文／渡辺雅史 イラスト／土屋俊明