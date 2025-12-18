現時点で2026W杯優勝候補No.1はどこだろうか。前回王者アルゼンチン、欧州王者スペイン、フランス、イングランドといったところが有力候補となりそうだが、元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏が1番に挙げたのはスペインだ。



EURO2024を制した実績はもちろん、バルセロナFWラミン・ヤマルやMFペドリを筆頭に豪華タレントが揃う。攻守両面で隙のないチームと言える。





スペイン『MARCA』によると、フィーゴ氏もスペインの選手層を評価する。「現時点で優勝チームを予測することは不可能だけど、勝敗には多くの要因が影響するからね。それでもスペインの実力、選手層の厚さを考えると、W杯優勝の可能性が最も高いチームの1つであることは間違いないよ。ポルトガルも目標は優勝だし、それがチームの目標であり続ける。ブラジル、アルゼンチン、ポルトガル、スペインの優勝の可能性を考えているかな。とはいえ組み合わせは常に予測不能なものであり、決勝トーナメントの組み合わせが勝敗を分けるものになる」果たして来年の北中米大会で頂点に立つのはどこになるのか。2026年大会より出場国が48に増え、グループステージ突破のハードルはやや下がったと言える。しかし決勝トーナメントがベスト32からスタートすることになるため、ここの難しさはアップしているか。一発勝負が1つ増える中で、いかにチームをマネジメントしていくかもカギとなりそうだ。