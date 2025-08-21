EURO2024
「UEFA EURO 2024」は、ヨーロッパ各国のサッカー代表チームによって争われるUEFA欧州選手権の第17回大会。2024年6月14日に開幕し、7月14日に閉幕が予定されている。
2026年7月30日
2026年7月26日
2026年7月20日
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スペイン代表バエナが史上初、EURO・五輪・W杯の3冠連続制覇を達成
EURO・五輪・W杯の3大会連続優勝は史上初の快挙とスペイン紙が報じた
SOCCER KING
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19歳ヤマルがEUROとW杯の両決勝に出場・優勝した史上初の選手に
ラミン・ヤマルが19歳以下でEUROとW杯の両決勝に出場し優勝した初の選手になった
SOCCER KING
2026年7月19日
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米誌がW杯決勝を展望、スペイン優位でヤマルがメッシを超える可能性
米誌『Sports Illustrated』はスペインが「2-0」で勝利すると予想した
ココカラネクスト
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アルゼンチン選手が政治的横断幕を掲げ、決勝出場が危ぶまれる事態に
「マルビナスはアルゼンチンのもの」との幕を複数選手が掲げ、FIFAが調査を開始したとのこと
J-CASTニュース
2026年7月14日
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メッシとエムバペが8得点で並走、W杯得点王争いも頂上決戦へ
日刊ゲンダイDIGITAL
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ヤマルの挑発にラビオが「誰も恐れない」と自信を示す
スペインのヤマルが挑発発言をしたことを問われたラビオ氏は冷静に反論
サッカーダイジェストWeb