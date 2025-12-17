〈「突然うちの会社に遊びに来て、その場で…」サイバー藤田晋が、初対面のDeNA南場智子に告げた“大胆すぎる一言”〉から続く

サイバーエージェント創業者の藤田晋氏が12月12日付で社長を退き、会長に就任した。新刊『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』も累計7万部（電子書籍含む）を突破するなど話題を集め続けている。

「週刊文春」の好評連載「リーチ・ツモ・ドラ1」では社長退任を前に、ディー・エヌ―・エー（DeNA）会長の南場智子氏と対談。AI投資、人材育成術から、社長の引継ぎ、絶対やりたい意外なことまで存分に語り合った。対談を一部抜粋して配信する（11月27日号に掲載。全文は「週刊文春 電子版」にて公開中）。（全2回の2回目／はじめから読む）

藤田晋氏（以下、藤田） ネットの時も一拍遅れてアプリの時代が来ていたので、AIでも同じような現象が起きますよね。

南場智子氏（以下、南場） ただ、AIの変化は本当に速い。どうしようと思うぐらい毎日新しい情報が出てきます。実は今年の8月と9月、風邪をこじらせ、とてつもない倦怠感が続きました。階段も登れず、2カ月間好奇心というものが消え、ニュースも一切フォローしなかった。社内でも「南場さん、大丈夫なのか」となったようだけど、なぜか9月23日に突然、ドラを鳴らしたようにシャキーンって治ったんです。それから情報を見始めたら「ヤバい。世の中こんなに変わってるんだ」って。



「DeNAはAIにオールインします」と打ち出す南場氏 ©文藝春秋

藤田 2カ月だけで。

南場 そう。生成AIの新しいモデルが次々出て、まさに浦島太郎状態でした。インターネットが登場した以来の変化の大きさかもしれない。それこそ、AGI（汎用人工知能）も5年以内で到来すると思いますよ。だから、私はAIにとっても興奮しています。

――それだけ変化が速い業界にあって、どのように人材を育成していますか。

サイバーエージェントとDeNa、違いと共通点は？

南場 うちの会社はよく“知的体育会”と言われるんです。外から見たらロジカルモンスターみたいな印象が強いみたい。

藤田 分かります。以前DeNAのインターンの審査員をした時、課題が「営業利益100億円の事業を考えよう」だったんですけど、本当にロジカルに作らせるんです。東大生が1週間徹夜でやって「実現性が足りない」って怒られて打ちのめされる。サイバーエージェントとDeNA両方受けた学生が「全然違うんですね」とよく言うんですよ。うちは真逆。ザックリいけそう、本人もやる気がある、でゴーサインが出る。ロジカルでインテリジェンスなDeNAと、勢いで乗り切ろうとする弊社って感じです。

南場 でも、若くても色んなことを任せる社風は似てますよね。うちは「ストレッチアサイン（現状の能力より困難で挑戦的な業務を意図的に任せること）」が重要だと言っています。

藤田 ストレッチアサインという言葉は南場さんから初めて聞いたんですが、うちの会社も同じですね。

「失敗のほとんどは社員の能力不足が原因なわけじゃない」

南場 「夢中になって仕事をする」というのが一番大事なので、タスクを無茶ぶりするだけじゃなくて、責任も一緒に無茶ぶりします。オーナーシップを持つことで仕事はぐっと面白くなるし、成功率も高くなる。SC相模原（J3）を買った時も、うちの社員がどうしてもサッカーをやりたいというので、買い物かごを渡して「できるだけ神奈川で買ってきてね」と言って。まだ成功していないですが。

藤田 サッカー経営の難易度は非常に高い。オーナー企業によるスポンサー費用負担の割合も大きいですし。

南場 でも、失敗するにしても、その失敗の仕方は見ています。成功って運も必要だから、失敗のほとんどは社員の能力不足が原因なわけじゃない。失敗した場合は仕事のプロセスを見て、逆に裁量と責任を更に大きくすることもあります。社員からすればもっと頑張るしかない。よく「球の表面積」と言っていますが、ピラミッド型ではなく、新入社員もベテラン社員もそれぞれにオーナーシップを持ってもらいたいんです。

藤田 ネット業界をずっとやってると、挑戦しなかった代償を意識します。失敗してもとりあえずやっておく。DeNAも幾つも事業を立ち上げて今に至っていますもんね。もう誰もオークションの会社だと思ってないんじゃないですか？

南場 もともとオンラインオークション「ビッダーズ」のサービスを始めて、「モバオク（携帯電話専用のオークションサイト）」があって、モバイルゲーム、スポーツ、ヘルスケア、メディカル……。あと、横浜スタジアム横の旧市庁舎街区のスマートシティ開発もしていて、来年3月に街開きを予定しています。

藤田 現実世界の空間についに進出するわけですね。

南場 今まではサイバー空間だったから、土地の開発、空間の構築は初めてで。すっごく楽しいんです。

藤田 これだけ事業を展開していれば、普通に考えて何か当たるでしょう。

南場 株式市場からは、コングロマリットディスカウント（複合企業の企業価値が、個別事業の価値を合計した額よりも低く評価される現象）というメッセージもありますが、DeNAの強みは、やる気に溢れた才能ある人材が自分でオーナーシップを持って事業ができるプラットフォームであることなんです。

優秀な新卒が腕まくりをして夢中で仕事をする。中途採用も出戻りも結構多かったりして。今ある事業をオーナーシップを持って頑張る人もいれば、新しい事業を始める人もいる。それがうちの本業なんです。だから1個に絞りなさい、というのはちょっと軸とは違っていて。

本には復讐の意味合いも込めて

藤田 実際、DeNAほどやる気が十分で優秀な人材を抱えていて、次から次に成長分野に投資していれば株としては買いですよね。

南場 そうですよ。いっぱい買ってください。馬もいいけど、うちも買わないと。

藤田 ハハハ。

南場 周りから何と言われようと、歯を食いしばってDeNAらしくやっていこうと思っています。

藤田 僕も全く同じようなことを本（『勝負眼』）で書いています。アメーバブログを始めた時とかは「本業のネット広告に専念しろ」と言われました。事業に関して、投資家と我々経営者との間には埋まらない溝があるというのはその時に学びましたね。

南場 そうそう。藤田さんは「言った通りにならないこともあるよね」ぐらいの感じで、市場にコミットしたことも破るんですよ。

藤田 でも、それは昔の話でこの十数年は丁寧に向き合ってますよ。あと、株式市場の期待値を上げすぎないことも覚えたので（笑）。

南場 それで、いつも堂々と乗り切ってこられて。

藤田 当時色々言ってきた市場関係者やメディアに「言った通りに実現させただろう」と復讐の意味合いも込めて、本に書いてます。

南場 それはリベンジだね。会社って、いい時と苦しい時を長い歴史の中で繰り返していくもの。だから大事なのは、言われたことに過剰反応してスタンスをふにゃふにゃさせないことだと思うんです。そのうえで改善すべき点を投資家とちゃんとコミュニケーションして、応援してもらうということだと思いますね。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月27日号）