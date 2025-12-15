投打二刀流で叩き出した規格外の数値

MLB公式X（旧ツイッター）は14日（日本時間15日）、2018年にメジャーデビューした選手の勝利貢献度「WAR」（ベースボール・リファレンス版）のランキングを公開。同年にデビューした錚々たる強打者を抑え、ドジャースの大谷翔平投手が堂々の1位に輝いた。

やはり異次元の数値だった。大谷のWARは「51.5」。2位に入ったのは、昨オフに大谷を上回る歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1192億円）の契約を結んだフアン・ソト外野手（メッツ）で「42.6」だった。

ソトの数字も見事だが、大谷はそのさらに上を行く。投打二刀流で積み上げた数字は、3位のロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）の「28.6」と比較すると、約1.8倍という差がついている。4位にはカイル・タッカー外野手（カブスをFA）の「27.3」、5位にはウィリー・アダメス内野手（ジャイアンツ）の「25.1」という大物が名を連ねた。

ちなみに“最強打者”として比較されるアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は2年早い2016年のデビューで「62.3」を残している。大谷は来季、投手としての完全復活も予想されており、WARの積み上げはさらに加速する可能性がある。同期のライバルたちを突き放し、どこまで数字を伸ばすのか、目が離せない。（Full-Count編集部）