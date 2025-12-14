こんにちは、杉山すぴ豊です。ここ最近のマーベル、DCのアメコミヒーロー映画およびジャンル映画まわりのニュースや気になった噂をセレクト、解説付きでお届けします！ 今回は、先日解禁となった2026年夏公開のDC映画『スーパーガール』のティザー予告の解説です。

参考：『スーパーガール』2026年夏日本公開決定 アクションシーン満載のティザー予告も

映画『スーパーガール』は、2025年の夏、大反響を呼んだ『スーパーマン』のDCスタジオが放つ、DCユニバース（DCU）映画の第2弾です。スーパーマンの従姉であるスーパーガールが活躍します。

予告編を見て「なるほど」と思ったのは、この映画は、超人スーパーガールが地球の人々や街を守るため戦うというスーパーヒーロー映画ではなく、どちらかと言うとすごいパワーを持った女の子が銀河を旅する的な、スペースアドベンチャーものになっていることです。もともとこの映画が、主人公の宇宙でのジャーニーを描く『Supergirl: Woman of Tomorrow』というコミックのエピソードを原作にしているからです。したがって、初期の映画のタイトルも『Supergirl: Woman of Tomorrow』と発表されていました。

また、映画としても、『スーパーガール』をスーパーヒーロー映画にしてしまったら、それは『スーパーマン』の女性版の焼き直しになってしまいます。王道のスーパーヒーロー映画『スーパーマン』との差別化という意味もあるのでしょう。

この予告でわかることは、宇宙を旅するスーパーガールが銀河で、ある少女と出会い、冒険に巻き込まれていくこと。この予告ではブロンディ（Blondie）の「Call Me」が使われていて、それもまたこの予告のいいテンションになっています。

では、予告をブレイクダウンしていきます。以下、該当箇所の再生開始から目安時間を書いておきます。

12秒あたり：スーパーガールの部屋。かなりちらかってますね。彼女がここでスーパー犬クリプトと暮らしていることがわかります。そこに新聞。“スーパーマンが街を救う”と大きな見出し（英文記事から原子炉のトラブルを救ったようです）。スーパーマンの活躍を報じていますね。この新聞で注目すべきは、その右端に“スーパーガールが猫ちゃんたちを救う”という記事が小さく掲載されていることです。つまり、この時点で「スーパーガールは既にスーパーマン同様、地球で活躍しているメタ・ヒューマン（超人）のヒーローの一人である」。ただし「偉大なるスーパーマンに比べマスコット的な扱い」であることがわかります。こうした扱いへの不満やジレンマも、彼女をやさぐれさせ、宇宙を旅するきっかけの一つなのかもしれません。この新聞にクリプトがおしっこひっかけるのも挑発的。このさりげない描写で、本作は『スーパーマン』とは違う映画なのだ、と宣言しているのかもしれません。

25秒目あたり：これは宇宙のバスでしょうか？ 本作が宇宙を舞台にした、少女の旅立ち系ロードムービーを目指していることもわかりますね。

27秒目あたり：彼女が自身をカーラ＝ゾー・エルと名乗ります。これがクリプトン人としての彼女の本名です。スーパーマンのクリプトン人としての本名はカル＝エルです。ファミリー・ネームのエルが共通してますから、2人が親族＝いとこ同士ということです。ここでトリビアですが、コミックの設定では、クリプトン人の女性はなぜか父親のフルネームを苗字として名乗るという習慣があります。スーパーマンとスーパーガールは父親同士が兄弟なので同じエルという苗字なのですが、ならばなぜスーパーマンがカル＝エルなのに、スーパーガールがカーラ＝エルではなく、カーラ＝ゾー・エルと“ゾー”が入るのかというと、彼女の父親の名前がゾー＝エルだからです。

37秒目あたり：彼女が23歳であることがわかります。原作コミックでは21歳という設定でした。飲酒のこともあるので、映画では年齢を少し上げたのか、演じるミリー・オールコックの実年齢（いま彼女は25歳。ということは撮影時は23歳？）に近づけているのかもしれません。

52秒目からのくだり：ここが本作の、というか主人公にとって一番重要なポイントの一つです。スーパーガールことカーラの故郷の話です。カーラもスーパーマン／カルと同じクリプトン星出身であり、クリプトン星は爆発してしまうんですが、彼女の住んでいた街アルゴシティは特殊なドームに覆われていたため、ドームのついた地表ごと宇宙を漂い、この崩壊をなんとか逃れました。しかし結局、アルゴシティは崩壊し、彼女だけが生き残る。つまり、スーパーマン／カルは赤ん坊の頃、爆発寸前のクリプトン星を脱出したから故郷の悲劇は知らない＝記憶にないのですが、カーラは故郷の惨劇をもろに見ているわけです。だから“一瞬ならよかった、そのほうがマシだった（なにも悲しみも苦しさも知らず一瞬にして消えられたらそのほうがマシだった）”と心情を吐露しているわけです。ここにスーパーマン／カルにはない、カーラの大きな悲しみ、心の傷があるのです。そしてここでカーラと話す少女がルシー。この物語は、父親の仇をとろうとするルシーと旅することになったカーラの冒険を描きます。ルシーが背中に剣みたいなものをしょっているのがわかります。この剣が重要アイテムです。

1分6秒目あたり：宇宙のバーみたいなところでカーラ無双。ちょっと『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』っぽいテイストですよね。

1分19秒目あたり：本作のメインヴィランでルシーの父の仇、宇宙海賊“イエローヒルズのクレム”です。

1分29秒目あたり：ルシーが「あなたの惑星って全員能力者？」との問いに、カーラは「2人しかいない」と答えます。つまり、彼女とスーパーマンのことです。

1分33秒目：これも重要なシーンです。クリプトが弱まってますよね。原作コミックではある理由があって、カーラはクリプトを救うために“イエローヒルズのクレム”と会わねばならないのです。これがカーラがルシーと行動を共にする理由です。恐らくその設定が映画にも盛り込まれるのでしょう。

1分35秒目：短い場面ですが、DCファンの間で話題になった、ジェイソン・モモア演じる宇宙の賞金稼ぎロボです！ DCの人気キャラの一人がついにスクリーンデビュー。

1分38秒目：「彼（スーパーマン）は人の善を見抜く。私は真実を見抜く」。ヒーロー映画史に残る名セリフになるのではと思います。スーパーマンとはいかなるキャラか、そして今度のスーパーガールとはどんな人なのか、すごく腑に落ちるセリフです。

1分42秒目：それまでやさぐれていた彼女がここで太陽を背に浮遊する。コートを脱いでスーパーガールのコスチュームが。そう、カーラがついにスーパーヒーローとして覚醒したことを象徴しています。

以上です。スーパーガールの奔放さ、しかしその裏に隠れている彼女の悲しみや孤独、でもそれを乗り越えて踏み出そうとする、そうした要素が見事に語られている予告編です。僕は、そもそもスーパーガールというキャラが大好きで、歴代の映画やドラマ、どのスーパーガールも大好きですが、今度のカーラも心から応援したくなりました。監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。どんな彼女をみせてくれるか、今から楽しみです！

（文＝杉山すぴ豊）