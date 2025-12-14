田中佑美のヘアドネーションに反響

陸上の世界選手権東京大会・女子100メートル障害に出場した田中佑美（富士通）が13日、自身のインスタグラムを更新しヘアドネーションを行ったことを明かした。ばっさり31センチもカットして大変身。ファンからは感動の声が続出した。

田中は「バッサリ！ ヘアドネーションをしました」として、7枚の写真に加え、実際に髪が切られる動画も投稿した。

今年4月に化粧品メーカー・柳屋本店の「黒髪大賞」で特別賞を受賞。「柳屋本店さんから黒髪大賞特別賞をいただいた時、ヘアドネーション活動を支援されていると知り、今でしょ！と決意しやっと31センチ切れるくらいに伸びました」とつづった。

“髪の毛の寄付”とされるヘアドネーション。脱毛症などの病気や、不慮の事故などで髪の毛を失った人たちへ、寄付された髪で作られた医療用ウイッグを届ける活動だ。

肩までかかるロングヘアを、レースでは後ろでくくったポニーテールにしていた田中。「レース前に、ポニーテールをキュッと結び直して気持ちを引き締めてきました。次は誰かの頭の上で活躍してくれよな！」とした田中には、ファンから感動の声が上がった。

「偉い方ですね、あなたは！ 人の役に立って、自らもさらに美しくなるなんて、魅力的過ぎますよ」

「素晴らしいチャレンジお疲れ様でした 今の髪型もステキですよ」

「新たなヘアスタイルもまた素敵ですし、ヘアドネーション活動の参加も素晴らしいと思います」

「たくさんの苦楽や大きな舞台への挑戦を共にしてきた大切な髪を捧げ、今度は誰かの頭の上で活躍してほしいと願うこと、とっても素敵なお考えです」

「惚れてまうやろ〜」

他競技ではフィギュアの三原舞依（シスメックス）らがヘアドネーションを行っている。



（THE ANSWER編集部）