「ラーメン店だけ炎上ラッシュ」では理解不足…原因は「業界、当事者それとも客に」専門家が考察

ラーメン市場がかつてないほどの活況ぶりだ。2024年度の市場規模は過去最高の約7900億円（帝国データバンク調べ）を見込んでおり、今後も引き続き高い成長が予測されている。だが光あるところに影あり――業界全体が活気づく中で、近年事あるごとに報じられるのが《ラーメン店の炎上事件》だ。

今年とくに目立ったものをいくつか挙げると、東京のラーメン二郎直系店が「食事は20分以内」という貼り紙をSNSに投稿したところ、高圧的と批判が殺到して謝罪（7月）。 埼玉の二郎系ラーメン店が、提供ミスをめぐる店側の対応や暴言が問題視され炎上（9月）。滋賀のラーメン店が、来店客を防犯カメラで盗撮、SNSで晒し上げたことで炎上（11月）したことがあった。

おそらく細かい店舗まで調べ上げれば、ラーメン店の炎上はもはや日常茶飯事のことなのだろう。それにしても、数ある飲食店の中でなぜラーメン店ばかりがこうも悪目立ちして炎上してしまうように見えるのだろうか。

「実際に炎上したラーメン店のケースを基に、ラーメン業界の裏方として、自分なりの見解や考察をしたい」と語るラーメンプロデューサーの磯部優氏が、一連の炎上問題を分析する。

ラーメン店は「炎上しやすい」業態なのか

なぜ、飲食業界においてラーメン店が炎上するケースが目立つのか。この疑問の答えはシンプルで、ラーメン店が炎上する頻度が際立って多いのではなく、ラーメン店がシンプルに店舗数が多く、しかも個人規模でやっている店舗が多いことに関係します。

そのため、ラーメン店のSNSアカウントの多くは、店そのものというより「個人のプライベート的なアカウントとしても発信している方が多い」という印象です。普段感じていること、気になることを一個人のアカウントがプライベート的に発信することはよくあるはずです。

しかし、その内容がモラル的な部分で目立ったり、批判やネガティブなものになると、拡散されてしまいやすい。そういう中で、ラーメン店のアカウントは数も多いので、結果「目立つ機会が多い」というわけです。

では、そもそもラーメン店は「炎上しやすい」業態、環境と言えるのでしょうか。

ラーメンは言わずもがな今や国民食。どの料理と比べても、食べる機会はずっと多いことでしょう。低価格で食べられる店も多く、幅広い層に受け入れられるジャンルと言えます。

当然、人気ラーメン店のアカウントであれば、万単位のフォロワーがいることもざら。テレビや雑誌、YouTubeなどで取り上げられる機会も多く、店主さんが有名人のような存在になっている店すらあります。

こうした状況を鑑みても自分は、ラーメン店が「他の業態に比べて目立ちやすい」ことが炎上しやすい一番の原因だと考えています。飲食店がSNSで発信するのはどこも同じ環境なはずで、そこに大きな差があるとは思いません。

「お客様は神様」とは思わないけれど

他の業態より目立ちやすいがゆえに、炎上しやすいラーメン店。ではその中で、どのような店が炎上してしまうのか、そして店側に問題があるのかを考えてみたいと思います。

今までに炎上してきた店舗を考察すると、「お客様にたいして攻撃的、暴言やネガティブな発言をしている」ケースがほとんどです。

これまでラーメン店を複数経営してきた自分としては、「お客様は神様」だとは思っていませんし、店によって環境が違うので、独自のルールを決めたりすることも必要だと考えています。ゆえに、その店独自のルールや“暗黙の了解”のようなものから外れてしまう方がいると、店側もその方に向けて特定の発信をすることは十分理解できます。

炎上してきた店舗のケースでは、明らかに店側に問題がある場合がほとんどです。ですが、普段お客様に対して感じている意見や不満が爆発したり、溢れ出てしまっているように感じます。

その内容がどのような受け取り方をされるかによって、炎上にまで発展しているのではないでしょうか。つまり、炎上した店舗のほとんどは、いずれもお店側の言葉の表現や伝え方に問題があったことは疑いようありません。

また、対応や発言以上に、事後対応が問題になることが多いようにも感じます。となると、やはり店側に非があるのではないでしょうか。

「接客に難がある」お店は生き残らない

ところで、ラーメン店に対して「いまだに頑固オヤジが無愛想にやっている」なんて印象を持たれている方がいるかもしれません。なかには「職人気質の店主がモラルの無い客に対して怒鳴り散らかしている」なんて印象まで持っている方もいるのでしょうか。

確かに「昔はヤンチャしていた」という方が一念発起、店を立ち上げたなんてケースも昔は多かったですし、YouTubeなどを見ると、店主が店員に厳しい指導を行う一幕を撮影した動画などもありますから、そういうイメージを抱く方がいるのも無理はありません。実際、そのイメージ通りのお店はまだありますし、ゆえに接客に難ありというお店も少なからず存在します。

しかし、ここで自分が強調したいのは、“そういうラーメン店で働いている人”という括りで人間性にまで問題視するのはどうか、という点です。ラーメン店に限った話ではなく、飲食店全体を見渡した時に職人気質な方は数多くいらっしゃいますし、人対人である以上、キツい言葉や態度になってしまうこともあるはずです。

そうした中で、飲食業界において「接客に難がある」お店はほとんど生き残らないのが現実です。多くの人気店は、しっかりと丁寧な接客とサービスを心掛けている店ばかりです。もちろん、ラーメン店も同様で、昔と比べると、接客とサービスに対する意識は格段に向上しています。

だからこそ、このご時世に炎上してしまうというのは、ラーメン業界が抱える特有の問題というより、単にその炎上してしまった当事者に問題があっただけではないか、と自分は思います。

では、炎上したラーメン店に関して客層に問題はなかったのだろうか。そして今後、炎上を避けるのに店側はどうすればよいのか――。【後編記事】『頻発するラーメン店の炎上は「必死さゆえ」の産物か…客との衝突が無くならない《根本的な原因》』で、引き続き磯部氏が考察します。

