¡Ú ë¾Êó ¡Û±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸¶ÅÄâÃ¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë»àµî¡ÖKAMIKAZE TAXI¡×¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºîÂ¿¿ô¡¡¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¡Ö¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é
±Ç²è´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¸¶ÅÄâÃ¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢º£·î8Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£76ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ë¾Êó ¡Û±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸¶ÅÄâÃ¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë»àµî¡ÖKAMIKAZE TAXI¡×¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºîÂ¿¿ô¡¡¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¡Ö¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é
¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï1949Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ24Ç¯¡ËÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¸ì³ØÎ±³Ø¸å¡¢1973Ç¯¤è¤ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ê¤É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂçÊª¤ò¿ôÂ¿¤¯¼èºà¤·¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£1979Ç¯¤Ë¡Ö¤µ¤é¤Ð±Ç²è¤ÎÍ§¤è ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥µ¥Þ¡¼¡×¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖKAMIKAZE TAXI¡×¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥·¥¨¥ó¥ÌËÁ¸±±Ç²èº×¤Ç½Ú¥°¥é¥ó¥×¥êµÚ¤Ó´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤òÄÉ¤¦¿·Ê¹µ¼Ô¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ10ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó¡¦¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡¦µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤é¤Î½Ð±é¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤ÇÂè35²ó¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÀ¤³¦±Ç²èº×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥¬¥ó¥Ø¥Ã¥É¡×(1989¡Ë¡Ö¶âÍ»Éå¿ªÎóÅç ¼öÇû¡×¡Ê1999¡Ë¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¡Ê2008¡Ë¡Ö¶î¹þ¤ß½÷¤È¶î½Ð¤·ÃË¡×¡Ê2015¡Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¡Ê2015¡Ë¡Ö´Ø¥ö¸¶¡×¡Ê2017¡Ë¡Ö¸¡»¡Â¦¤Îºá¿Í¡×¡Ê2018¡Ë¡ÖÇ³¤¨¤è·õ¡×¡Ê2021¡Ë¡Ö¥Ø¥ë¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¡Ê2022¡Ë¡ÖBAD LANDS¡×¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤ò´ÆÆÄ¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ö¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê03¡¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥º¥¦¥£¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÂ¼¾¾¹¾¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û