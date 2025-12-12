2026年ブームの予感「一汁三菜ボウル」を作ってみよう！11月に最も読まれた「コラム」の記事は？【月間ランキングTOP5】

クックパッドニュースでは、プロの料理家や栄養士の方、ほか料理に関連する話題の専門家によるさまざまなコラムやインタビューの記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年11月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！2026年に流行の兆しが見える「一汁三菜ボウル」を詳しく解説した記事や、冬にぴったりのせいろ蒸しレシピをご紹介した記事が注目されていました。

第5位：がんばる自分をいたわる「一汁三菜ボウル」





疲れた日、コレ食べて◎がんばる自分をいたわる「一汁三菜ボウル」がブームの予感

2025年11月26日



2026年の注目トレンド「一汁三菜ボウル」を詳しく解説した記事。一つの器に主食・主菜・副菜・汁物の要素を全て盛り込む新しい食のスタイルで、単身世帯の増加により「自分をいたわる料理」へのニーズが高まっています。伝統的な栄養バランスを保ちながら現代的な手軽さを実現し、器一つで準備も片付けも簡単に。記事では、おすすめの一汁三菜ボウルレシピもご紹介しています。

第4位：漬物は「買う」から「作る」へ





漬物は「買う」から「作る」へ！「自分で漬ける」選択が増加中

2025年11月06日



物価高が続く中、漬物レシピの検索が急増。きゅうりの漬物は前年比2.1倍、浅漬けは1.3倍に増加しており「余った野菜の活用」が支持理由の一つで、「切って漬けるだけ、あとは時間が調理」という昔ながらの知恵が見直されています。時短で手軽に作れて、食品ロス削減にもつながる手作り漬物の魅力を、レシピを交えながら紹介しています。





手軽にたんぱく質が摂れる！物価高で注目の「ちくわ」と「カニカマ」

2025年11月11日



手頃で使いやすいタンパク源として「ちくわ」と「カニカマ」の検索が2015年比で約1.8倍に増加。さけが85%値上がりする中、ちくわは相対的に価格上昇が抑えられており、手頃なタンパク源として再評価されています。「磯辺揚げ」などの定番に加え、「サラダ」「ナムル」「炊き込みご飯」など使い方の広がりも検索増加の背景に。栄養バランスを保ちながら食卓を豊かにするキーアイテムとして「ちくわ」「カニカマ」を活用してみませんか？

第2位：笠原将弘さんが伝授する「おそうざい」のコツ





「賛否両論」笠原将弘さんがおそうざいのコツを伝授。お店レベルに仕上がる「手羽先の名古屋風甘辛だれ」のレシピ

2025年11月12日



予約のとれない人気和食店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「おそうざい」をテーマにした書籍より、「手羽先の名古屋風甘辛だれ」レシピをご紹介。下ごしらえと特製だれによる仕上げで、ご飯にもお酒にも合う手羽先が完成！家庭で作る定番料理を、お店レベルに仕上げる技が学べる一冊です。

第1位：寒い日は「せいろ蒸し」であったまろう





寒い日は「せいろ蒸し」であったまろう！ホカホカ中華レシピ2選

2025年11月14日



「コラム」ランキング1位は、人気のせいろを使った中華レシピをご紹介する記事でした。クックパッド内での「せいろ」の検索数も9月以降ぐぐっと増えていて、寒い季節にぴったりの調理器具として注目を集めています。紙コップで作るマーラーカオや、シューマイを使った超お手軽な肉まん風蒸しパンなど、蒸すだけで簡単にふっくらホカホカの中華が楽しめます。寒い冬のおともに、せいろ蒸しを楽しんでみてはいかがでしょうか？

クックパッドニュースでは他にも多くのコラム・インタビュー記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。